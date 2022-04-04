Легіонер Дніпра-1 відзначився за польський клуб та присвятив його Україні: відео голу

Марк Гуаль вперше зіграв у футболці Ягеллонії. Форварда Дніпра-1 вже у дебютному поєдинку відкрив лік голів за польський клуб.

Переможний гол у дебютному матчі

Ягеллонія 3 квітня приймала Заглембє та до 88-ї хвилини мінімально поступалась у рахунку гостям (0:1). Господарі видали яскраву кінцівку поєдинку, яка дозволила вирвати перемогу, повідомляє 24 канал.

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Безпосередньо доєднався до звитяги Ягеллонії футболіст Дніпра-1 Марк Гуаль. Іспанський форвард, який виступає за польський клуб на правах оренди, вивів господарів уперед аж на восьмій компенсованій до основного часу хвилині.

Заглембє не вдалось вдало вийти з оборони. М'яч на фланзі підхопив Гуаль, красиво хитнув опікуна, змістився ближче до центру та прошив сітку воріт гостей.

На руці Гуаля була синьо-жовта пов'язка, яку він зняв та поцілував під час святкування. Іспанський футболіст присвятив взяття воріт Україні, яка дає гідну відсіч окупантам.

Відео голу Гуаля

Легіонер Дніпра-1 забив свій перший м'яч вже у дебютному матчі за польський клуб.

Ягеллонія здобула домашню перемогу з рахунком 3:2. Після звитяги нова команда Гуаля із 33 очками йде 12-ю.