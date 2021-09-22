Легіонер Де Пена несподівано залишиться у Динамо: переїзд у США відміняється

Півзахисник Карлос Де Пена вирішив продовжити контракт із Динамо. Уругваєць не хоче покидати Київ.

Луческу довіряє Де Пені

Агенти футболіста та представники клубу провели перемовини щодо продовження угоди гравця. Головний тренер Динамо Мірча Луческу став ініціатором того, щоб залишити Карлоса Де Пену у своєму складі.

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Румунський спеціаліст бачить у схемі гри команди забивного уругвайця. На таку довіру наставника півзахисник відповів згодою. Де Пена далі виступатиме у столичному клубі. Наразі невідомо, яким буде термін нової угоди.

Останні деталі продовження контракту сторони мають узгодити після матчу за Суперкубок України, де Динамо на НСК "Олімпійський" зіграє проти Шахтаря.

Стартовий свисток головного арбітра поєдинку Андрія Коваленка у Києві пролунає о 21:00.

Раніше повідомлялось, що уругваєць планує продовжити кар'єру за океаном. Футболіст нібито хотів перейти в американський клуб, який би міг задовольнити його фінансові смаки. Також гравець мав пропозиції з Італії.