Луческу доверяет Де Пену

Агенты футболиста и представители клуба провели переговоры о продлении соглашения игрока. Главный тренер Динамо Мирча Луческу стал инициатором того, чтобы оставить Карлоса Де Пену в своем составе.

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Румынский специалист видит в схеме игры команды забивного уругвайца. На такое доверие наставника полузащитник ответил согласием. Де Пена дальше будет выступать в столичном клубе. Пока неизвестно, каким будет срок нового соглашения.

Последние детали продления контракта стороны должны согласовать после матча за Суперкубок Украины, где Динамо на НСК "Олимпийский" сыграет против Шахтера.

Стартовый свисток главного арбитра поединка Андрея Коваленко в Киеве прозвучит в 21:00.

Ранее сообщалось, что уругваец планирует продолжить карьеру за океаном. Футболист якобы хотел перейти в американский клуб, который бы мог удовлетворить его финансовые вкусы. Также игрок имел предложения из Италии.