Легендарного футболіста Валенсії та Мілана пограбували під дулом пістолета
Джерело:Mundo Deportivo
Легендарний футболіст збірної Аргентини та Валенсії Роберто Аяла потрапив у неприємну ситуацію. Один з тренерів аргентинської збірної став жертвою пограбування.
У тренера відібрали телефон та гроші
Пограбування сталося в районі Сан-Каетану в аргентинському місті Лухан. Аяла потрапив у засаду вранці 20 вересня, коли їхав у своєму автомобілі Renault Koleos.
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Авто, в якому їхав Аяла, було зупинена трьома нападниками. Колишньому футболісту довелося зупинитися, оскільки в його машину полетіло каміння.
Грабіжники пригрозили Аялі зброєю після того, як пошкодили колесо машини. Зловмисники забрали мобільний телефон Аяли, а також готівку на суму 5 600 євро.
Після пограбування невідомі пішки втекли в один з районів міста.
Проїжджаючий повз водій відразу ж викликав поліцію. Роберто, на щастя, не постраждав. Аргентинські ЗМІ вже опублікували фото авто, яке пошкодили грабіжники.
Фото Infoxc.com
Що відомо про Аялу
- У період з 2000 по 2007 роки Аяла провів понад 200 матчів за іспанську Валенсію. З валенсійським клубом Робето виграв два титули Ла Ліги і Кубок УЄФА.
- У сезоні-1998/1999 Аяла виграв Серію А у складі Мілана. Аяла чотири рази виступав на чемпіонаті світу. У 2004 році виграв Олімпіаду у складі збірної Аргентини.
- Зараз Аяла працює з Ліонелем Скалоні у складі тренерського штабу збірної Аргентини.