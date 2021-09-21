Легендарного футболіста Валенсії та Мілана пограбували під дулом пістолета

Легендарний футболіст збірної Аргентини та Валенсії Роберто Аяла потрапив у неприємну ситуацію. Один з тренерів аргентинської збірної став жертвою пограбування.

У тренера відібрали телефон та гроші

Пограбування сталося в районі Сан-Каетану в аргентинському місті Лухан. Аяла потрапив у засаду вранці 20 вересня, коли їхав у своєму автомобілі Renault Koleos.

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Авто, в якому їхав Аяла, було зупинена трьома нападниками. Колишньому футболісту довелося зупинитися, оскільки в його машину полетіло каміння.

Грабіжники пригрозили Аялі зброєю після того, як пошкодили колесо машини. Зловмисники забрали мобільний телефон Аяли, а також готівку на суму 5 600 євро.

Після пограбування невідомі пішки втекли в один з районів міста.

Проїжджаючий повз водій відразу ж викликав поліцію. Роберто, на щастя, не постраждав. Аргентинські ЗМІ вже опублікували фото авто, яке пошкодили грабіжники.



Фото Infoxc.com

Що відомо про Аялу