У тренера отобрали телефон и деньги

Ограбление произошло в районе Сан-Каэтана в аргентинском городе Лухан. Аяла попал в засаду утром 20 сентября, когда ехал в своем автомобиле Renault Koleos.

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Авто, в котором ехал Аяла, было остановлено тремя нападавшими. Бывшему футболисту пришлось остановиться, поскольку в его машину полетели камни.

Грабители пригрозили Аялу оружием после того, как повредили колесо машины. Злоумышленники забрали мобильный телефон Аялы, а также наличные на сумму 5 600 евро.

После ограбления неизвестные пешком сбежали в один из районов города.

Проезжающий мимо водитель сразу же вызвал полицию. Роберто, к счастью, не пострадал. Аргентинские СМИ уже опубликовали фото авто, которое повредили грабители.



Фото Infoxc.com

Что известно о Аяле