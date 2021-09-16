Джеймс: Група боягузливих грабіжників увірвалася у мій будинок

Пограбування сталося ввечері 14 вересня. Саме тоді Челсі на "Стемфорд Брідж" приймав Зеніт. Футболіст повідомив, що в його дім увірвалися грабіжники. Під час пограбування у домі Джеймса нікого з його близьких не було.

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Увечері 14 вересня, коли я грав за клуб у Лізі чемпіонів, група боягузливих грабіжників увірвалася у мій будинок. Спільними зусиллями їм вдалося завантажити в машину важкий сейф, в якому були деякі особисті речі,

– написав 21-річний Джеймс.

Ріс зазначив, що не зберігає вдома ювелірні речі. За його словами, у вкраденому сейфі були медалі переможця Ліги чемпіонів та Суперкубка УЄФА і нагорода за друге місце на Євро-2020 у складі збірної Англії.

"Ці медалі ми завоювали разом з Челсі і збірною Англії – нагороди, які не відняти у мене незалежно від того, чи володію я фізично ними, щоб довести це", – зазначив гравець.

Футболіст звернувся до вболівальників з проханням допомогти визначити особи зловмисників. Ріс опублікував відео пограбування.

Текст публікації Ріса Джеймса

Увечері 14 вересня, коли я грав за клуб у Лізі чемпіонів, група боягузливих грабіжників увірвалася у мій будинок. Спільними зусиллями їм вдалося завантажити в машину важкий сейф, в якому були деякі особисті речі.

Я не зберігаю вдома ювелірні прикраси, тому все, що зберігалося у сейфі, – медалі: медаль переможця Ліги чемпіонів, медаль переможця Суперкубка УЄФА і медаль за друге місце на Євро-2020.

Ці медалі ми завоювали разом з Челсі і збірною Англії – нагороди, які не відняти у мене незалежно від того, чи володію я фізично ними, щоб довести це.

Однак я звертаюся до всіх моїм шанувальникам, уболівальників Челсі та збірної Англії з проханням допомогти виявити і видати цих негідників, які ніколи не відчують себе спокійно, тому що докази проти них накопичуються.

Поліція, мої радники, Челсі і багато інших підтримують мене, і у нас є чіткі версії про те, хто ці злочинці. Ми йдемо за ними.

На щастя, під час злому в будинку нікого не було, але я хочу повідомити всім, що зі мною все в порядку. Я дійсно ціную можливість розповісти вам про мою біду, і я сподіваюся, що разом ми зможемо зловити цих людей і відновити справедливість