Легендарний Рой Джонс поставив Усика в один ряд із Мухаммедом Алі, Тайсоном та Холіфілдом

Легендарний ексчемпіон світу у напівважкій вазі Рой Джонс-молодший вважає, що Олександр Усик стоїть в одному ряду з Мухаммедом Алі, Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом.

Джонс висловився на тему, що Усик занадто малий для надважкої ваги. Легендарний боксер нагадав, скільки важили ікони боксу минулих років.

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Це стара школа, а важкоатлети старої школи не були великими. Мухаммед Алі важив приблизно 218 фунтів, праймовий Майк Тайсон – 218 фунтів, Холіфілд – 210 фунтів. Так, що Усик – це не еволюція, а типовий боксер суперважкої ваги,

– сказав він.

218 фунтів – це 98,88 кілограми.

Також Рой Джонс зробив прогноз на можливий бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

"Буде чудовий та важкий бій. Великий гарний боксер зазвичай перемагає маленького гарного боксера. За цією логікою виграти має Ф'юрі. Але Усик дуже гарний, мені здається, що він переможе", – сказав Джонс.

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