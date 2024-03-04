"Проходить іспит на відмінно": легендарний воротар оцінив гру Луніна та спрогнозував майбутнє

Андрій Лунін у сезоні-2023/2024 має більше ігрової практики в Реалі, ніж за попередні 5 років перебування в команді. Він виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалаги та в останніх восьми матчах команди виходив на поле в основному складі.

У суботу, 2 березня, українець провів свій крайній поєдинок проти Валенсії. Гра закінчилася з рахунком 2:2, а Лунін здійснив 1 суперсейв, який врятував команду від поразки.

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Лунін крутий, але Куртуа – номер 1 у світі

Якщо раніше Андрій переважно чув критику на свою адресу, то тепер він вийшов із тіні Тібо Куртуа. Своєю думкою щодо українського воротаря "вершкових" поділився колишній іспанський легендарний голкіпер Сантьяго Каньїсарес:

Ми відкрили для себе воротаря з чудовими якостями та індивідуальністю. Позиція воротаря Реала вимагає багато чого, особливо на ментальному рівні. І він проходить цей іспит на відмінно.

Попри впевнену гру українця, 54-річний титулований ексворотар вважає, що після повернення Тібо Куртуа саме бельгієць поверне собі статус першого номера Реала й Андрію Луніну доведеться вирішувати, чи готовий він знову стати дублером.

"Куртуа без сумніву найкращий воротар у світі. Він герой та легенда Реала, особливо після фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Цілком можливо, що це найкращий воротар, якого коли-небудь бачили мої очі. Однак він повернеться після серйозної травми. Для нього важливо повністю відновитися, щоб повернутися на 100 відсотків.

Це займе час, а Лунін тим часом повинен зберігати спокій. Коли бельгієць набере форму, то реальність буде наступною: його рівень не підлягатиме сумнівам, у нього немає суперників у воротах. У цей момент Луніну доведеться прийняти рішення", – сказав Каньїсарес.

Зазначимо, що Тібо Куртуа знаходиться на фінішній прямій відновлення та вже проводив тренування в основній групі команди. Його повноцінне повернення очікується у квітні.

. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів 20 матчів за Реал в усіх турнірах. Він пропустив 16 голів та 9 разів залишав свої ворота "сухими".

Наступний матч підопічні Анчелотті проведуть 6 березня о 22:00 проти Лейпцига в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першому поєдинку "вершкові" здобули мінімальну перемогу на виїзді з рахунком 0:1, а головним героєм тієї зустрічі став саме Андрій Лунін, який здійснив 9 сейвів.

Хто такий Сантьяго Каньїсарес