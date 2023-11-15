Неймовірний клас: легенда футболу продовжить кар'єру у складі чемпіона Великої Британії з хокею

Видатний голкіпер Петр Чех у 2019 році закінчив футбольну кар'єру. Проте це не поставило хрест на його виступах у спорті.

Він почав займатися хокеєм та досягнув там також значних успіхів. Чеський воротар після виступів за три професійні клуби зробив справжній кар'єрний стрибок та приєднався до чемпіона Великої Британії.

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Неймовірна можливість для легенди

Петр Чех підписав контракт із хокейним клубом Белфаст Джаянтс, який терміново шукав воротаря через проблеми з травмами. Відомий у минулому футбольний голкіпер виступатиме там на правах оренди.

Ми дуже вдячні за підтримку, як команді Оксфорд Сіті Старз, так і самому Петру. Петр – висококласний спортсмен, який знає, що потрібно для того, щоб виступати на найвищому рівні, тому його підтримка в період оренди буде неоціненною,

– сказав головний тренер команди Адам Кіф.

Зазначимо, що легендарний голкіпер у 2023 році брав участь у благодійному матчі з херсонським Дніпром на підтримку України. Та гра стала частиною програми "Українська хокейна мрія", де збиралися гроші для підтримки гравців, тренерів та співробітників хокейних клубів та шкіл по всій Україні.

Нагадаємо, що Петр Чех є рекордсменом за кількістю "сухих" матчів в АПЛ. За Арсенал та Челсі у цьому турнірі він зіграв 443 матчі, в яких 207 разів не пропускав жодного голу. Також ніхто не зіграв більше ігор за збірну Чехію, ніж легендарний голкіпер.

. Белфаст Джаянтс вже четвертий клуб у хокейній кар'єрі Петра Чеха. До цього він виступав за Гілфорд Фенікс, Челмсфорд Чіфтейнс та Оксфорд Сіті Старз.