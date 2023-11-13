Трагічна подія сталася 11 листопада на Бахмутському напрямку. Заступник командира роти розвідки 92-ї окремої штурмової бригади Макар Єрофеєв загинув під селом Андріївка під час виконання бойового завдання.

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За словами старшого брата Антона Єрофеєва, який також воює, трагедія сталася, коли Макар вів новорекрутованих бійців у бій. При відході спортсмен із побратимами переносив пораненого та не відходив від того до останнього, не дивлячись на обстріл. Його вбили мінометною міною.

Ми з Макаром були неймовірно близькі, по 10 годин спілкувалися про те, як побудований світ. Ніколи не відчував у ньому страху. Макар завжди йшов у бій, навіть коли командири забороняли йому це робити.



Макар не міг бачити смерті своїх підлеглих в екран "стрімів" та чути як вони отримують поранення, у рацію, завжди ходив з ними в бій. Його любили всі, з ким він був знайомим,

– згадує Антон.

За час повномасштабної війни Макар Єрофеєв брав участь в обороні Харкова та боях за звільнення Харківської області від окупантів. Після отриманого поранення, втік з лікарні, щоб бути ближчим до побратимів. Також був залучений у боях на північ від Бахмута під Хромовим, а останнім часом організовував штурми біля Андріївки, на жаль, звідти повернувся на щиті.

Під час спортивної кар'єри Макар грав за дніпровські клуби: Зеніт, Яструби та Аврору. Полеглому воїну було лише 24 роки.

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