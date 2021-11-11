Легендарний футболіст Дніпра розповів, скільки грошей йому винен Коломойський: шалена сума
Джерело:FanDay
Колишній футболіст Дніпра та збірної України Артем Федецький розповів про своє ставлення до експрезидента дніпровського клубу Ігоря Коломойського.
У 2016 році бізнесмен відмовився спонсорувати клуб, не розрахувавшись із боргами перед футболістами та персоналом. Після цього команда втратила професійний статус, а зараз взагалі не існує.
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За словами футболіста, його все ще на душі шкребуть кішки через те, що клуб припинив існування і так закінчилося.
Коломойський був власником і вирішував долю клубу. У Європі вирішує рада директорів, а у нас президенти клубів. Не так образа за борги перед гравцями, як за те, що команду можна було б зберегти. Але водночас без Коломойського ми не пережили". би такі емоції, не вийшли б у фінал Ліги Європи. Скільки залишився винен Коломойський? Більше мільйона доларів,
– заявив футболіст.
За рік до банкрутства Дніпро вийшов у фінал Ліги Європи, де поступився іспанській Севільї з рахунком 2:3. Це найвищий здобуток для дніпропетровського клубу на міжнародній арені.
Що відомо про Федецького
- Федецький за свою кар'єру виступав у Шахтарі, київському Арсеналі, футбольному клубі Харків, львівських Карпатах, де футболіст став справжнім лідером команди. Також пограв у Німеччині.
- Раніше 36-річний Артем Федецький зізнався, що під час футбольної кар'єри йому надходили пропозиції від російських клубів. Спартак давав за футболіста 7 – 8 мільйонів євро. Але захисник відмовився.