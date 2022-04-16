Легендарний біатлоніст Дериземля розповів, як жив у підвалі у Чернігові

Відомий український біатлоніст Андрій Дериземля розповів, як йому вдалося виїхати з Чернігова. Тривалий час він перебував зі своєю родиною у підвалі.

Дериземля: В десяти метрах від мене розірвався снаряд

Колишній біатлоніст проживає у місті Чернігів, яке серйозно постраждало від навали окупантів. За словами Дериземлі, його будинок попав під обстріли з перших днів.

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"Коли почалася війна, то мій район в Чернігові, де ми проживаємо, був обстріляний одним з перших. Це було дуже жахливо, тому що ми сиділи в підвалі, де знаходилися мої діти та діти моїх знайомих. Мені подзвонили й сказали, щоб я терміново їхав, бо була ймовірність, що наш район зрівняють із землею", – розповів спортсмен.

На щастя, Дериземлі вдалося евакуюватися з Чернігова. Проте по дорозі з міста з ним сталася жахлива ситуація.

Коли я вийшов з машини, щоб завантажити речі, поруч перебувала дружина і діти, і в цей момент розірвався снаряд, десь в 10 метрах від мене. Це було дуже страшно, чесно кажучи. Після цього досі є великі проблеми зі здоров’ям у моєї дружини й дочки. Вони вже відновлюються, але все ж,

– сказав Дериземля.