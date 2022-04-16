Війна застала біатлоністку у Чернігові

Біатлоністка розповіла, як разом з іншими спортсменами вони переховувалися у підвалі на лижній базі у Чернігова. Вона майже не виходила на вулицю, оскільки місто постійно бомбили російські війська.

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Перші 5 днів ми взагалі могли повірити, що це відбувається. Хоча на лижній базі було чутно постріли, буквально з першого дня. Нам здавалося, що це близько. Потім, як показав досвід, було ще далеко.

Ми щодня чули постріли та з кожним днем ​​ми все менше виходили з підвалу,

– сказала Дар'я.

Згодом у підвалі зникло світло, а запаси питної води почали закінчуватися. Перебувати на території лижної бази стало небезпечно.

"На дев'ятий день настало відчуття, що тут небезпечно і треба щось робити. Сталася така ситуація, що до нас вкотре прийшли військові до підвалу, почали говорити, що тут російська диверсійна група висадилася.

Хоча ми не могли зрозуміти й досі не можемо, це були наші чи росіяни. Тому що дивишся і розумієш, що наче не наші. Якось не складається. Ми передали інформацію, нам сказали, що це є наші.

Була така ситуація. Один із наших людей вийшов і каже: "Слава Україні". А вони так трошки втиснулися, витримали таку маленьку паузу і відповіли трішечки з усмішкою: "Героям Слава". Це одразу ж кидається у вічі, напружуєшся.

Ми розуміли, що можемо нарватися. Спокійно з ними розмовляли, адже нас ніщо не врятувало б. Нас там було 15 людей і було застрелити питання трьох секунд. Ми б навіть не встигли нічого вдіяти.

Тож ми акуратно з ними спілкувалися. У нас було світло. У Чернігові вже майже ніде його не було. Але лижна база трохи осторонь, за містом", – зазначила біатлоністка.

Блашко: Тому ми розуміли, що треба їхати

"Після виходу військових за півтори години пропало світло. І ми зрозуміли, що тут стало зовсім небезпечно. У тому підвалі просто страшно бути без світла. Плюс до того вода теж мала закінчитися, без світла насоси не працюють.

Ми могли залишитись без будь-яких ресурсів для життя. Жодних колодязів поруч немає, де можна було більш-менш безпечно набрати води. Тому ми розуміли, що треба їхати.

Вранці ми дуже швидко зібрали речі та поїхали. Люди нас прийняли. Це було близько 2 км від бази. Район на межі міста, яке теж потрапляло під обстріл дуже сильно.

За підсумками, там було не безпечніше, але нам пощастило вижити там. Ми дуже вдячні людям, які нас прийняли. Адже йти не було куди", – додала спортсменка.

До слова. Російські війська вщент зруйнували лижну базу у Чернігові. Вона вважалася однією з найкращих в Україні. Багато відомих українських біатлоністів робили свої перші кроки саме там.