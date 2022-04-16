Дериземля: В десяти метрах от меня разорвался снаряд

Бывший биатлонист проживает в Чернигове, который серьезно пострадал от нашествия оккупантов. По словам Дериземли, его дом попал под обстрелы с первых дней.

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"Когда началась война, мой район в Чернигове, где мы проживаем, был обстрелян одним из первых. Это было очень ужасно, потому что мы сидели в подвале, где находились мои дети и дети моих знакомых. Мне позвонили и сказали, чтобы я срочно ехал, потому что была вероятность, что наш район сравнивают с землей", – рассказал спортсмен.

К счастью, Дериземле удалось эвакуироваться из Чернигова. Однако по дороге из города с ним произошла ужасная ситуация.

Когда я вышел из машины, чтобы скачать вещи, рядом находилась жена и дети, и в этот момент разорвался снаряд, где-то в 10 метрах от меня. Это было очень страшно, честно говоря. После этого до сих пор есть большие проблемы со здоровьем моей жены и дочери. Они уже восстанавливаются, но все же,

– сказал Дериземля.