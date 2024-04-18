"Луніна коронували": легенди воротарського цеху високо оцінили перформанс українця в ЛЧ

У середу, 17 квітня, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі приймав мадридський Реал. "Вершкові" змогли вистояти в основний та додатковий час, після чого здобули перемогу в серії пенальті.

Головний героєм "королівського клубу" став Андрій Лунін. Він здійснив рекордну кількість сейвів для Реала в Лізі чемпіонів (10) та відбив у післяматчевій серії пенальті 2 удари "містян".

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Провів гру життя

За свій перформанс український голкіпер отримав неймовірну кількість компліментів від уболівальників, преси й експертів. Осторонь не залишилися й легендарні воротарі, які свого часу захищали ворота мадридців.

Сантьяго Каньїсарес вже не вперше похвалив Андрія Луніна, заявивши, що матч проти Манчестер Сіті вивів його на новий рівень.

Луніна сьогодні коронували. У нього був просто чудовий вечір. Він провів гру свого життя. Пенальті, який Андрій відбив від Сілви, був вирішальним. Він знаходиться на рівні найкращих воротарів Європи,

– сказав Каньїсарес.

Також не поскупився на комплімент і багаторічний екскапітан Реала Ікер Касільяс. Він у соцмережі X привітав рідний клуб з перемогою, відзначивши гру Андрія Луніна.

Чудовий виступ у серії пенальті, Андрію! Також молодці всі, на кому лежала відповідальність у найдраматичніший момент матчу! Браво, Реал! Ми все ще у грі! Йдемо за 15-м трофеєм,

– написав іспанець.

Підтримав українця також і його травмований одноклубник Тібо Куртуа. Він в інстаграмі опублікував сторіз, яку підписав: “Так! Великий Лунін!”

. Напередодні УЄФА опублікувала список претендентів на найкращий сейв тижня. Серед номінантів місце знайшлося й українському воротарю за порятунок після удару з пенальті Матео Ковачича.

Нагадаємо, що після поєдинку свій коментар дав також сам Андрій Лунін. Він відзначив витривалість польових гравців Реала та розповів про особливості своєї підготовки до серії пенальті.