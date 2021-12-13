Легендарне повернення: Григорчук натякнув на роботу в Чорноморці

Роман Григорчук може повернутися працювати в чемпіонат України. Фахівець начебто близький до повернення в одеський Чорноморець.

Григорчук: Диму без вогню не буває

Роман Григорчук прокоментував чутки про повернення у Чорноморець. Фахівець не підтвердив інформацію, але натякнув, що може очолити "моряків".

До речі Розбите скло та димові шашки: фанати напали на автобус Чорноморця – відео з місця подій

Як то кажуть, диму без вогню не буває. Але конкретніше я зараз вам не можу сказати,

– заявив тренер.

Григорчук відмовився підтверджувати чи спростовувати факт переговорів з Чорноморцем.

"Знаєте, я й так сказав більше, ніж хотів. Тут найкраще дочекатися конкретики", – зазначив Григорчук.

Він додав, що наразі живе в Одесі.

Що відомо про Григорчука