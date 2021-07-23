Після матчу Григорчук зустрівся з керівництвом клубу. На зустрічі сторони прийшли до спільного рішення про припинення співпраці.

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Разом з Романом Григорчуком клуб покидають і його помічники. Незабаром буде оголошено ім'я нового головного тренера.

Кар'єра Григорчука в Шахтарі