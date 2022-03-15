Легенда українського тенісу Медведєв залишився у Києві, щоб захищати Україну від рашистів

Андрій Медведєв не втік із України, коли розпочала повномасштабне вторгнення Росія. Колишній тенісист готовий захищати рідну країну від окупантів.

Одне фото – дві легенди українського тенісу

Світлину з легендою тенісу виклав на своїй сторінці в інстаграмі Стаховський. Хоча Сергія потрібно називати легендарним українським тенісистом.

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Стаховський зустрівся з Андрієм Медведєвим у Києві. 47-річний колишній тенісист не виїхав за межі країни, коли на неї напала Росія. Медведєв готовий захищати Батьківщину від орди.

Стаховський назвав Медвєдєва патріотом України, який готовий до зустрічі з ворогом.

Легенда світового тенісу залишається у Києві та готовий зустріти ворога. Неймовірно радий побачити капітана збірної України з тенісу Андрія Медведєва. Патріота України,

– написав Сергій Стаховський.

Нагадаємо, що Стаховський, який нещодавно закінчив тенісну кар'єру, повернувся в Україну, щоб боронити її від російської орди.

Що відомо про Андрія Медведєва