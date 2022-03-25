Легенда Шахтаря пояснив, чому Сидорчук, Степаненко і Пятов не перейдуть в інший клуб

Колишній захисник Шахтаря Разван Рац розповів, чому інформація про можливий перехід "гірників" Андрія Пятова та Тараса Степаненка, а також капітана Динамо Сергія Сидорчука до румунського Стяуа є фейковою.

За словами Раца, він підтримує з ними зв'язок щодня, бо вони перебувають за 300 метрів від нього в Румунії.

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"Чутки про Стяуа? З того, що я читав, бо не чув цих слів особисто, є фраза, в якій власник клубу каже, що Мірча Луческу дав би свою згоду від імені гравців. Не знаю чи це правда, особисто не чув. Але це було зрозуміло буквально", – почав він.

"На даний момент варіанта з Румунією для них не існує. Їх пропонують в інші місця, але зараз є рекомендації не робити цього, від деяких... Є такі рекомендації. Тому що це ще питання інтерпретації", – заявив Рац.

Що відомо про Пятова, Сидорчука та Степаненка