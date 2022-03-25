За словами Раца, він підтримує з ними зв'язок щодня, бо вони перебувають за 300 метрів від нього в Румунії.
Дивіться також Це не та допомога, яка нам потрібна, – Срна розкритикував керівництво європейських ліг
"Чутки про Стяуа? З того, що я читав, бо не чув цих слів особисто, є фраза, в якій власник клубу каже, що Мірча Луческу дав би свою згоду від імені гравців. Не знаю чи це правда, особисто не чув. Але це було зрозуміло буквально", – почав він.
"На даний момент варіанта з Румунією для них не існує. Їх пропонують в інші місця, але зараз є рекомендації не робити цього, від деяких... Є такі рекомендації. Тому що це ще питання інтерпретації", – заявив Рац.
Що відомо про Пятова, Сидорчука та Степаненка
- У сезоні-2021/2022 Степаненко відіграв у футболці Шахтаря 22 матчі, у яких забив 2 голи та зробив один асист.
- Його угоду з "гірниками" розрахована до кінця червня 2024 року.
- У поточному сезоні Пятов провів у рамці воріт "гірників" 12 поєдинків, у яких пропустив 6 м'ячів та ще у 8 зустрічах зіграв на нуль.
- Сидорчук зіграв за киян 23 матчі, у яких відзначився 2 голами та такою ж кількістю результативних передач.
- Обидва мають угоди з клубами до 30 червня 2021 року.