Срна розчарований відмовою деяких провідних ліг реєструвати "гравців-біженців" з чемпіонату України посеред сезону.
Дивіться також Жест підтримки: українські діти відвідали тренування Барселони – позитивні фото
"УЄФА та ФІФА захищають нас, але Англія не відкрила трансферне вікно для реєстрації гравців, Італія та Німеччина – також. Це не спосіб допомогти українським гравцям. До сьогоднішнього дня допомагали лише УЄФА та ФІФА, Англія не допомагала.
Який сенс відкривати трансферне вікно, якщо деякі асоціації та ліги, зокрема Прем'єр-ліга, не дозволяють реєструвати гравців? Це не має жодного сенсу. Це не та допомога, яка нам потрібна", – заявив він.
Що відомо про спецальний дозвіл від ФІФА та УЄФА
- Внаслідок початку повномасштабної війни на території України, що призвела до гуманітарної катастрофи, Бюро Ради ФІФА після консультації з УЄФА ухвалило рішення про внесення змін до регламенту ФІФА щодо статусу та трансферу футболістів.
- Завдяки цьому гравці з УПЛ можуть до кінця сезону виступати за клуби інших чемпіонатів.