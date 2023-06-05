"Підтримую Україну та український спорт": легенда НХЛ Домінік Гашек відвідав Харків – відео
Джерело:ФХУ
Чеський воротар з перших днів повномасштабної війни активно підтримує Україну. Цього разу спортсмен особисто прибув у місто неподалік кордону з РФ.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну згуртувало цивілізований світ навколо боротьби із терористами. Тисячі знаменитостей виступили із підтримкою України.
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Не став виключенням і світ спорту. Одним із найактивніших шанувальників нашої країни є легенда НХЛ Домінік Гашек. Чеський воротар активно допомагає українцям у фінансовому та гуманітарному планах, а також нагадує світу про війну інформаційно.
На початку червня Домінік вирішив відвідати Україну. Гашек прибув до Харкова, який знаходиться всього у 50 кілометрах від кордону з РФ. Чех оглянув спортивну інфраструктуру міста та висловив захоплення українським народом.
Я дуже радий приїхати до Харкова, радий бути тут. Я хочу сказати, що підтримую Україну, український спорт, усіх хлопців та дітей. Я хочу, що вони могли знову грати в хокей та ходити до школи. Успіху, Україно! Успіху, Харків,
– заявив Гашек.
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Відзначимо, що Домінік є одним із найбільш активних прихильників повного відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань. Колишній хокеїст закликає не боятися ставити спортсменам з країн-терористок питання про війну.
Відеозвернення Домініка Гашека:
Чим відомий Домінік Гашек
- Виступав за Падрубіце, Дуклу, Чікаго Блекхоукс, Баффало Сабрс, Детройт Ред Вінгс, Оттава Сенаторс та московський Спартак
- Ігрова кар'єра тривала з 1980 по 2011 роки
- Виграв Кубок Стенлі двічі (2002 та 2008)
- Потрапляв у Команду сезону НХЛ шість разів
- Золотий призер зимових Олімпійських Ігор-1998
- Бронзовий призер зимових Олімпійських Ігор-2006
- Віцечемпіон світу-1983