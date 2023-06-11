Король вечірок: легенда Інтера не потрапив на фінал ЛЧ через нічні розваги
Джерело:Globo
Колишній форвард Інтера та збірної Бразилії Адріано повинен був коментувати фінальний матч Ліги чемпіонів. Проте яскраві вечірки у Ріо виявилися цікавішими для "Імператора".
У суботу, 10 червня, у Стамбулі відбувся фінал Ліги чемпіонів, в якому Манчестер Сіті обіграв Інтер з рахунком 1:0. На одному з телевізійних каналів коментувати гру повинен був легендарний нападник "нерадзуррі" Адріано.
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Забув про фінал Ліги чемпіонів
За контрактом бразилець мав прилетіти на поєдинок в Стамбул та коментувати перебуваючи на "Олімпійському стадіоні Ататюрка". У п'ятницю легенда Інтера мав вилетіти до Стамбулу. Адріано чекали в аеропорту, але він так не з'явився вчасно на рейс. Пошуки гульвіси теж не принесли результат.
Напередодні вильоту його бачили на трьох вечірках в Ріо, де він розважався та випивав. Очевидно, обираючи між роботою та розвагами екснападник Інтера надав перевагу веселому відпочинку.
Адріано на одній з вечірок в Ріо / Instagram Condomínio da MFifi
Нагадаємо, що Адріано під час футбольної кар'єри ніколи не відзначався дотриманням режиму. Саме зловживання алкоголем стало головною причиною, через яку бразилець покинув Інтер у 2009 році.
Адріано в Інтері
- Нагадаємо, що бразильський форвард захищав "нерадзуррі" у 2001-2002 та 2004-09 роках.
- Загалом "Імператор" забив за Інтер 74 голи у 177 поєдинках.
- Разом з міланським клубом бразилець 4 рази ставав чемпіоном Італії: 2006, 2007, 2008, 2009.
- Також таранний форвард двічі був володарем Кубка Італії (2005, 2006) та Суперкубка Італії (2005, 2006).