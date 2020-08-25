Колишній гравець "Барселони" Роналдінью більше не знаходиться на домашньому арешті у Парагваї. Футболіст зобов'язаний виплатити чималу суму коштів за себе та свого брата, який також був під арештом.

Бразилець повинен сплатити у вигляді компенсації 90 тисяч доларів, а також вказати точну адресу місця проживання у рідній Бразилії, повідомляє ABC Color.

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На волі

Також Роналдінью повинен кожних три місяці помічатись у суддівських органах своєї країни разом із братом. Він змушений заплатити 200 тисяч доларів, всі кошти підуть на боротьбу з коронавірусом та благодійність.

На початку березня бразильців звинуватили у підробці документів у Парагваї. Роналдінью просто прилітав у Парагвай на благодійний захід, на якому мав презентувати свою біографію "Геній в житті".

У 2019 році у футболіста арештували 57 об'єктів нерухомості через штраф, який його зобов'язала виплатити прокуратура штату.

Додамо, що видання ESPN повідомляє, що компанія EA Sports може прибрати картки Роналдінью з футбольного симулятора FIFA 20 через те, що футболіст потрапив до в'язниці в Парагваї.