Легенда Баварії Ар'єн Роббен з другої спроби завершив кар'єру футболіста

Легендарний футболіст мюнхенської Баварії та збірної Нідерландів Ар'єн Роббен завершив кар'єру. Роббен вдруге оголосив про завершення кар'єри футболіста.

Роббен: Дуже складний вибір

Ар'єн Роббен завершив кар'єру футболіста у 37 років. Останнім клубом Роббена став нідерландський Гронінген.

Дивіться також Ярмоленко програв битву за найкращий гол Євро-2020: хто здобув перемогу – відео

Я вирішив закінчити кар'єру футболіста. Дуже складний вибір. Дякую всім за теплу підтримку,

– написав Роббен.

Роббен вдруге оголосив про завершення кар'єри футболіста. Вперше нідерландець попрощався з кар'єрою футболіста у липні 2019 року.

Та вже через рік "летючий голландець" повернувся на футбольне поле. Він вирішив виступати за Гронінген, де розпочинав кар'єру.

У попередньому сезоні Ар'єн через травми зіграв тільки 7 матчів. У його активі два асисти.

Досягнення Роббена

Після Гронінгена Роббен перейшов у ПСВ, де привернув увагу лондонського Челсі. У Лондоні нідерландець двічі став чемпіоном Англії, після чого у 2007 році став гравцем Реала.

В Іспанії Ар'єну вдалося виграти національний чемпіонат та Суперкубок. У 2009 році Роббен перейшов у Баварію, де здобув найбільше трофеїв.

У складі Баварії Роббен виграв:

Лігу чемпіонів

Суперкубок УЄФА

Клубний чемпіонат світу

Бундеслігу (8 разів)

Кубок Німеччини (5 разів)

Суперкубок Німеччини (4 рази)

У складі збірної Нідерландів Роббену вдалося стати срібним призером чемпіонату світу-2010 та бронзовим – ЧС-2014.

Всього за кар'єру футболіста Роббен провів 614 матчів, у яких забив 209 голів та віддав 166 асистів.

Гол Роббена зі зміщенням з правого флангу в центр поля та дальнім ударом став фірмовим для нідерландця.