"Через його помилки команда втрачає очки": Арсеналу порадили купити конкурента для Зінченка

Арсенал Мікеля Артети спробує переможно закінчити 2023-й рік. 31 грудня "каноніри" зіграють на виїзді проти Фулхема.

Не виключено, що у цьому матчі українські уболівальники не побачать Олександра Зінченка у старті Арсенала. Українець переживає не найкращі часи, а поєдинок проти Вест Хема, який відбувся минулого туру АПЛ, став одним із найгірших для Зінченка у футболці лондонського клубу.

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Ще одна легенда розкритикувала Зінченка

Олександр разом із Габріелем наварив в обороні та допоміг "молотобійцям" відкрити рахунок у зустрічі. Протягом отриманого ігрового часу Зінченко ще декілька разів грубо помилявся, тому присів на лаву запасних по ходу другого тайму. Сам матч закінчився перемогою Вест Хема 0:2.

Колишній футболіст лондонського Арсенала Іан Райт не приховує свою стурбованість від поганих виступів українця останнім часом. Легендарний бомбардир "канонірів" порадив керівництву клубу та головному тренеру команди Мікелю Артеті придбати конкурента Зінченку у зимове трансферне вікно.

Мене дуже хвилює гра Зінченка в останніх матчах. У нього зарплата 150 тисяч фунтів на тиждень і через його помилки команда втрачає очки. Я хочу, щоб Арсенал взимку підписав нового лівого захисника, їм варто це зробити,

– заявив Райт.

Райт – не єдиний колишній футболіст АПЛ, який негативно відгукнувся про гру українця. Натомість на захист Зінченка став колишній український форвард Євген Селезньов.

Якщо на початку своєї кар'єри в Арсеналі Зінченко був "богом" та ментальним лідером для команди та уболівальників, то у сезоні-2023/2024 Олександр перетворився у бліду тінь "канонірів". Фанати вимагають посадити українського футболіста на лаву запасних, а дехто навіть просить вигнати Зіну з команди. Хоча в українця є контракт із лондонцями до кінця червня 2026-го.

Ось так оди уболівальників Арсенала перетворились у критику.

У поточному сезоні-2023/2024 Зінченко взяв участь у 24-х матчах лондонського клубу, у яких забив гол та віддав асист.

Стартовий свисток матчу Фулхем – Арсенал пролунає 31 грудня о 16:00 (за київським часом). Клуб Зінченка опустився на 4-ту позицію турнірної таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 40 балів. Фулхем із 21 очком йде 14-м.