Ледь не зламали Мессі: відео моторошного фолу на Лео у матчі відбору ЧС-2022
Джерело:24 канал
Аргентина розбила Венесуелу у відборі на чемпіонат світу-2022 (1:3). Ліонель Мессі ледь не отримав серйозну травму.
Брутальний фол на Мессі
Ліонель Мессі лише встиг дебютувати за ПСЖ, як вже міг отримати травму у футболці національної команди. Аргентинець вивів збірну з капітанською пов'язкою.
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Лео був активний протягом усього поєдинку, але міг покинути поле ще до фінального свистка. Лідер збірної Аргентини ледь не отримав моторошну травму.
Вже на 32-й хвилині зустрічі гравець Венесуели Луїс Мартінес зі всієї сили в'їхав прямою ногою в коліно Мессі. За цей фол гравець господарів отримав червону картку та був вилучений з поля.
34-річний аргентинець довго лежав на газоні та корчився від болю. Складно було дивитись на обличчя Ліонеля. На щастя, для Мессі все обійшлось, футболіст зумів провести на полі усі 90 хвилин.
- Обстеження після гри виявило у Лео велику рвану рану над лівим коліном. Лео був за крок від серйозного пошкодження. Аргентинцю просто пощастило.
Відео звірячої боротьби проти Мессі
- Наступний матч Аргентина зіграє на виїзді проти Бразилії (5 вересня). Венесуела поміряється силами з Перу (6 вересня).