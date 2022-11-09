Тренер Аталанти натякнув на появу Маліновського у наступному матчі Серії А

У середу, 9 листопада, Аталанта зіграє проти Лечче у 14-му турі італійської Серії А. Джан П'єро Гасперіні анонсував вихід Руслана Маліновському у найближчому матчі.

Головний тренер клубу з Бергамо вже далеко не перший поєдинок зіштовхується з кадровими проблемами. Джан П'єро Гасперіні зробить зміни у складі команди.

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Гасперіні ще не визначився

Італійський керманич заговорив про появу Маліновського. Але не гарантував Руслану місце у стартовому складі.

Сапата та Маліновський точно зіграють. Руслан, можливо, вийде на поле вже по ходу матчу, я ще не вирішив,

– заявив наставник Аталанти.

! У найближчому матчі Аталанта гостюватиме на полі Лечче. Початок зустрічі 9 листопада о 19:30.

Після 13 турів Аталанта посідає четверте місце, маючи у своєму активі 27 очок.

У сезоні-2022/2023 Маліновський зіграв за бергамівський клуб 12 матчів, у яких забив один гол та зробив асист. Руслан не втратив не лише місце в основі, а й результативність.