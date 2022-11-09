Главный тренер клуба из Бергамо уже далеко не первый поединок сталкивается с кадровыми проблемами. Джан Пьеро Гасперини произведет изменения в составе команды.

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Гасперини еще не определился

Итальянский вождь заговорил о появлении Малиновского. Но не гарантировал Руслану место в стартовом составе.

Сапата и Малиновский точно сыграют. Руслан, возможно, выйдет на поле уже по ходу матча, я еще не решил,

– заявил наставник Аталанты.

Обратите внимание! В ближайшем матче Аталанта будет гостить на поле Лечче. Начало встречи 9 ноября в 19:30.

После 13 туров Аталанта занимает четвертое место, имея в своем активе 27 очков.

В сезоне-2022/2023 Малиновский сыграл за бергамовский клуб 12 матчей, в которых забил один гол и сделал ассист. Руслан не потерял не только место в основе, но и результативности.