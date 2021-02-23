Баварія розгромила Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відео

Римський Лаціо та мюнхенська Баварія 23 лютого провели перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Поєдинок на "Олімпійському стадіоні" у Римі завершився впевненою перемогою Баварії.

Лаціо – Баварія 1:4

Голи: Корреа, 49 – Левандовський, 9, Мусаіала, 24, Сане, 42, Ачербі, 47 (авт)

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Перед грою Баварія зіштовхнулася не тільки з ігровою проблемою, але й кадровою. У Рим відправилося тільки 17 гравців. Томас Мюллер, Корентен Толіссо, Бенжамен Павар та Серж Гнабрі не могли допомогти своїй команді.

Натомість римський клуб міг розраховувати практично на всіх футболістів основного складу. Окрім того, "орли" перебувають у хорошому тонусі, що не скажеш про мюнхенців.

Баварія не змогла виграти два поспіль матчі у Бундеслізі. При цьому чемпіони Німеччини пропустили у внутрішній лізі вже 31 гол. Спад у грі Баварії цілком давав шанси Лаціо у першій зустрічі, тим паче, що вона була дебютною в історії команд. Та "орли" не змогли цим скористатися...

Розгром за 45 хвилин

Перший напівмомент у грі виник біля воріт Лаціо. Кремезний Зюле прорвався у штрафний римлян та прострілив на Левандовського. Передачу перерва Мілінковіч-Савіч, що врятувало господарів від пропущеного голу.

Буквально за хвилину Баварія мала схожий момент. Кімміх у штрафному приборкав м'яч та прострілював на Левандовського. Та поляк не зміг влучити по м'ячу.

Відомий усій Європі пресинг Баварії швидко приніс плоди мюнхенцям. Матео Мусаккьо вирішив віддати пас у штрафний майданчик на власного воротаря. Та передача оборонця виявилася заслабкою і м'яч перехопив Левандовський. Нападник обіграв голкіпера та відзначився у порожніх воротах.

Відео голу Левандовського

На 17 хвилині Баварія могла подвоїти перевагу. Левандовський прорвався у штрафний та прострілив на вільного Сане. Лерой вирішив пробити п'ятою, однак не влучив по м'ячу.

Свій перший удар по воротах мюнхенців господарі завдали на 23 хвилині. Атака на ворота Баварії прийшла через фланг Зюле. Альберто вийшов на ударну позицію, але пробив точно в руки Ноєру.

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Баварія швидко "поставила" на місце "орлів". Гравці Лаціо дозволили 17-річному Джамалу Мусіалі пробити з лінії штрафного. Перспективний англієць поцілив точно в кут – 2:0.

Відео голу Мусіали

Лаціо відповів ударом Мілінковіча-Савіча. Сербський футболіст розвернувся перед штрафним Баварії та потужно пробив. Втім, Ноєр спокійно забрав м'яч до рук.

На 31 хвилині наставник Лаціо Сімоне Індзагі вирішив зняти "винуватця" голу Мусаккьо. Замість нього вийшов Сенад Луліч.

На 35 хвилині ледь дубль не оформив Левандовський. Польський форвард отримав м'яч у штрафному Лаціо та відразу пробив по воротах. На щастя для римлян, м'яч влучив у ногу Рейни.

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Під завісу першого тайму Баварія вирішила вирвати чергову пір'їну римських "орлів". Кінгслі Коман втік у контратаку на лівому фланзі. Француз увійшов у штрафний, обіграв оборонця та пробив. Пепе Рейна відбив м'яч, але точно на ногу Сане. Той переправив м'яч у порожні ворота.

Відео голу Сане

Гольова перестрілка

Після перерви Баварія вирішила не збавляти обертів і дуже швидко закріпила свою перевагу. Лерой Сане прорвався у штрафний та зробив простріл. Гравцям Баварії більше нічого не довелося робити, адже Ачербі відзначився автоголом.

Відео автоголу Ачербі

Лаціо швидко зумів відіграти один гол. Хоакін Корреа отримав можливість пробити з меж штрафного Баварії. Футболіст Лаціо поцілив у нижній лівий кут і засмутив Ноєра.

Відео голу Корреа

На 80-й хвилині Левандовський знову був близький до дубля. Нападник Баварії у боротьбі з гравцем Лаціо виборов м'яч після невдалого вибивання Рейни. У підсумку поляк пробив з меж штрафного, але Рейна здійснив сейв та виправив свою помилку.

У підсумку Баварія зупинилася на чотирьох голах та здобула переконливу перемогу. Матч-відповідь між Баварією та Лаціо відбудеться 17 березня.