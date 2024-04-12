"Ніхто не знає, що у нього в голові": український чемпіон зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

У саудівському Ер-Ріяді 18 травня відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу. За нього змагатимуться непереможні на професійному рівні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

В андеркарді цього поєдинку вийде в ринг ще один українець Даніель Лапін. Наразі він знаходиться у тренувальному таборі разом зі своїм зірковим земляком, з яким разом готується до вечора боксу.

Читайте також Отримав свою секретну зброю, – Ф'юрі розповів про особливості підготовки до бою з Усиком

Лапін про тренувальний табір з Усиком

26-річний боксер напівважкої вагової категорії розповів про підготовку до бою проти португальця Октавіу Пудівітра (9-1, 4 КО), на кону якого стоятиме титул WBA Continental. Він заявив, що тримає тяжка підготовка, але все відбувається в позитивній атмосфері:

Ми разом з Усиком проводимо цей збір. Багато роботи, ранні підйоми та хороший настрій присутні на підготовці. Така монотонна та тяжка праця іноді буває виснажливою. Але, як завжди з Олександром і нашою командою, не буває сумно, бо ми багато спілкуємося. У нього дуже сильна енергетика, тому ніхто ніколи не падає духом.

Даніель Лапін заявив, що серйозно налаштований здобути перемогу 18 травня та подякував Силам оборони за можливість представляти Україну на міжнародній арені.

"Поєдинок буде складатися з 10 раундів. Звичайно, я завжди ставлюся серйозно до будь-якого суперника. Октавіу – це досвідчений боксер у хорошій фізичній формі, але і я зараз у найкращих кондиціях, ніж коли-небудь був. Я буду захищати свій титул IBO Continental, а також на кону бою буде титул WBA Continental, який я хочу здобути.

Я дуже вдячний Олександру за цю можливість, адже це такий великий крок у моїй карʼєрі. Дякую ЗСУ за можливість представити нашу країну на такому великому івенті", – сказав Лапін.

Прогноз на "бій століття"

Український боксер також зробив прогноз на головну подію вечора боксу, який відбудеться на "Kingdom Arena". Він переконаний, що Усик переможе, головне, щоб Ф'юрі не відмовився від поєдинку:

У мене немає сумнівів, Олександр на голову вище Фʼюрі по техніці, витривалості та боксерському IQ. Чи може Ф’юрі відмовитись знову від поєдинку – я не знаю. Ніхто не знає, що у нього в голові.

. Для Даніеля Лапіна бій проти Октавіу Пудівітра стане ювілейним на професійному рівні. Наразі він провів 9 поєдинків – усі перемоги.

Нагадаємо, що раніше прогноз на бій Усик – Ф'юрі зробив легендарний Дюк Маккензі. Він також відзначив боксерський IQ українця та вважає, що саме Олександр здобуде перемогу в битві за абсолют.