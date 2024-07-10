Історія успіху Ламіна Ямала: ранній прогрес, топові голи і безліч рекордів вундеркінда з Іспанії

Талант Барселони став справжнім скарбом для збірної Іспанії на чемпіонаті Європи-2024. Хлопцю ще не виповнилось 17-ти років, а він вже розриває європейський футбол.

Збірна Іспанії стала першим фіналістом Євро-2024. Команда Луїса де ла Фуенте переграла у матчі 1/2 фіналу Францію завдяки голам Ямала та Ольмо, пише 24 Канал.

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Ранній розквіт Ламіна

Особливу увагу до себе привернув Ламін Ямал. Вінгеру Барселони вдалось не тільки оформити красивий м'яч, а ще і побити низку рекордів.

Відео голу Ямала у ворота Франції:

Сам гравець народився у каталонському містечку Матаро в сім'ї марокканця та уродженки Екваторіальної Гвінеї. Проте левову частку життя він віддав Барселоні, куди потрапив до академії у семирічному віці.

Ламін показував дуже швидкий прогрес та вражав своїм талантом. Це призвело до того, що вже у 15 років Ямал був запрошений Хаві до першої команди. У квітні 2023-го вінгер за неї і дебютував у віці 15 років 9 місяців та шести днів.

Вже у сезоні 2023-2024 Хаві став використовувати Ямала як гравця основи. Перший гол за Барселону він забив на початку жовтня Гранаді у віці трохи більше ніж 16 років та двох місяців.

Успіхи у збірній

Іспанська федерація вирішила не зволікати та викликала Ламіна на вересневий збір. Враховуючи різноманітне коріння Ямала, гравця цілком могли заграти за Марокко. Дебют вінгера вийшов казковим.

Відео першого голу Ямала за Іспанію – в огляді матчу проти Грузії:

Ламін у першому ж матчі проти Грузії відзначився забитим голом, а за два місяці засмутив збірну Кіпра. В Барселоні справи також йшли прекрасно. Попри відсутність трофеїв Ламін награв аж 50 матчів у сезоні та записав на свій рахунок по сім голів та асистів.

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Такий потужний виступ не залишав тренеру збірної Іспанії іншого варіанту, окрім виклику Ламіна на Євро-2024. Не стало на заваді і навчання у школі. Ямал взяв із собою домашнє завдання, а також дистанційно здав екзамени.

На турнірі вінгер вразив своєю швидкістю та зіграністю із партнерами по команді, але ніяк не міг відзначитись першим голом на Євро. Втім у матчі 1/2 фіналу проти Іспанії доля винагородила Ламіна.

Історія рекордів Ямала

Іспанець став наймолодшим автором гола на чемпіонатах Європи у віці 16 років та 362 днів, випередивши колишнього рекордсмена Йогана Фонлантена. Швейцарець вперше забив на Євро у 2004 році, коли йому було трохи менше 18 з половиною років. Загалом же ранні розвиток Ямала дозволив йому побити низку вікових рекордів:

наймолодший автор голу на Євро

наймолодший автор голу у півфіналах Євро або ЧС

наймолодший голеадор збірної Іспанії

наймолодший автор голу у Ла Лізі

наймолодший автор голу у Суперкубку Іспанії

наймолодший гравець в історії Євро

наймолодший асистент в Лізі чемпіонів

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До слова, рік тому Ямал запалив за збірну Іспанії U-17 на чемпіонаті Європи своєї вікової категорії. Ламін відзначився аж чотирма голами, ставши одним з топ-бомбардирів турніру. Сама ж "фурія роха" дійшла тоді до півфіналу, де програла, до речі, Франції (1:2). Сам же Ямал тоді забив у ворота суперника і, варто сказати, той м'яч також вийшов ефектним.

Як Ямал забив Франції на Євро U-17: