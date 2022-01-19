Квитки на матчі чемпіонату світу з футболу 2022 надійшли у продаж: скільки коштують та як купити

21 листопада 2022 року стартує чемпіонат світу з футболу в Катарі. 19 січня 2022 року надійшли у продаж квитки на цей турнір.

Перший етап продажу

Перший етап продажу стартував 19 січня. І триватиме він до 8 лютого. В ей час організатори змагань прийматимуть заявки на квитки. Відтак не матиме значення, коли людина подала заявку. Якщо охочих буде більше, аніж доступних місць, то квитки будуть розподілятися випадковим жеребом.

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Другий етап організатори пообіцяли провести згодом, але до 1 квітня, коли і відбудеться жеребкування групового етапу чемпіонату світу. Однак тоді у вболівальників буде можливість придбати квитки в порядку живої черги.

Різновиди квитків

Усі квитки було поділені на чотири категорії

Квиток на один матч. Звичайний квиток на одну гру ЧС-2022 – від матчів групового етапу і до фіналу.

Матч конкретної команди: квитки на матчі певної збірної. Включає як матчі групового етапу, так і ймовірні матчі плей-офф.

Матч на 4 стадіонах. Новинка від ФІФА, яка пропонує вболівальникам відчути атмосферу на різних стадіонах. Зважаючи, шо відстані в Катарі між аренами доволі незначне, то за один день буде змога відвідати навіть два матчі (але не дві ігри поспіль).

Білети для людей з обмеженими можливостями.

Ціни на квитки

Місцеві вболівальники отримали можливість придбати квитки за значно нижчою ціною, аніж всі решта. Для прикладу, квиток на матч групової стадії для іноземців коштуватиме від 250 до 800 катарських ріалів (від 69 до 22 доларів). натомість місцеві вболівальники заплатять за такий квиток лише 40 реалів (11 доларів).

Білет на фінал коштує від 2200 до 5850 ріалів (від 604 доларів до 1,6 тисячі доларів). Для місцевих – 750 ріалів (206 доларів).

Також може бути й третій етап продажу квитків. Він відбудеться вже після жеребкування. На ньому будуть продавати квитки для вболівальників контрактної команди у її фанатський сектор.

Варто відзначити, що поки відомі 13 з 32 збірних, які виступлять на ЧС-2022.

Шанс зіграти на Мундіалі має і збірна України. Для цього спочатку треба 24 березня обіграти на виїзді Шотландію. А згодом у фіналі плей-офф 29 березня – переможця пари Уельс – Австрія.