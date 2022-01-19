Первый этап продажи

Первый этап продажи стартовал 19 января. И продлится он до 8 февраля. В свое время организаторы соревнований будут принимать заявки на билеты. Поэтому не будет иметь значения, когда человек подал заявку. Если желающих будет больше, чем доступных мест, то билеты будут распределяться случайным жребием.

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Второй этап организаторы пообещали провести позже, но до 1 апреля, когда и состоится жеребьевка группового этапа Чемпионата мира. Однако тогда у болельщиков будет возможность приобрести билеты в порядке живой очереди.

Разновидности билетов

Все билеты были разделены на четыре категории

Билет на один матч. Обычный билет на одну игру ЧМ-2022 – от матчей группового этапа и до финала.

Матч конкретной команды: билеты на матчи определенной сборной. Включает как матчи группового этапа, так и вероятные матчи плей-офф.

Матч на 4 стадионах. Новинка от ФИФА, которая предлагает болельщикам почувствовать атмосферу на разных стадионах. Учитывая, что расстояния в Катаре между аренами довольно незначительные, то за один день будет возможность посетить даже два матча (но не две игры подряд).

Билеты для людей с ограниченными возможностями.

Цены на билеты

Местные болельщики получили возможность приобрести билеты по значительно более низкой цене, чем все остальные. Для примера, билет на матч групповой стадии для иностранцев будет стоить от 250 до 800 катарских риалов (от 69 до 22 долларов). Между тем местные болельщики заплатят за такой билет всего 40 реалов (11 долларов).

Билет на финал стоит от 2 200 до 5 850 риалов (от 604 долларов до 1,6 тысячи долларов). Для местных – 750 риалов (206 долларов).

Также может быть и третий этап продажи билетов. Он состоится уже после жеребьевки. На нем будут продавать билеты для болельщиков контрактной команды в ее фанатский сектор.

Стоит отметить, что пока известны 13 из 32 сборных, которые выступят на ЧМ-2022.

Шанс сыграть на мундиале имеет и сборная Украины. Для этого сначала нужно 24 марта обыграть на выезде Шотландию. А затем в финале плей-офф 29 марта – победителя пары Уэльс – Австрия.