Уся трійка в зборі: Куртуа провів тренування у компанії Луніна та Кепи – відео
Джерело:Marca
Бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа на фінальному відрізку відновлення після травми. Найкращий воротар світу 2018 незабаром повернеться на поле.
Напередодні матчу Ла Ліги проти Севільї команда Карло Анчелотті провела тренування. Разом зі своїми конкурентами за місце у воротах займався Тібо Куртуа.
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В компанії Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаги бельгієць виконував спеціальні воротарські вправи. Відповідне відео оприлюднили іспанські ЗМІ.
Куртуа тренується з Луніним та Кепою: дивіться відео
Проте про повне відновлення мова не йде. Нагадаємо, Куртуа провів перше тренування у загальній групі 21 лютого. Воно тривало лише кілька хвилин.
Тренери не форсують підготовку першого номера "вершкових". Тож Луніну не варто хвилюватися за місце в основі. Повернення 31-річного бельгійця очікується не раніше квітня.До слова. Тібо Куртуа отримав травму розрив хрестоподібних зв'язок у серпні 2023 року. За відсутності бельгійця Лунін та Кепа провели по 18 матчів. Проте українець зумів виграти конкуренцію завдяки надійній грі. Наступний матч Реал зіграє 25 лютого проти Севільї.