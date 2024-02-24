Уся трійка в зборі: Куртуа провів тренування у компанії Луніна та Кепи – відео

Бельгійський голкіпер Реала Тібо Куртуа на фінальному відрізку відновлення після травми. Найкращий воротар світу 2018 незабаром повернеться на поле.

Напередодні матчу Ла Ліги проти Севільї команда Карло Анчелотті провела тренування. Разом зі своїми конкурентами за місце у воротах займався Тібо Куртуа.

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В компанії Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаги бельгієць виконував спеціальні воротарські вправи. Відповідне відео оприлюднили іспанські ЗМІ.

Куртуа тренується з Луніним та Кепою: дивіться відео

Проте про повне відновлення мова не йде. Нагадаємо, Куртуа провів перше тренування у загальній групі 21 лютого. Воно тривало лише кілька хвилин.

Тренери не форсують підготовку першого номера "вершкових". Тож Луніну не варто хвилюватися за місце в основі. Повернення 31-річного бельгійця очікується не раніше квітня.