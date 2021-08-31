Кубок України: результати матчів 31 серпня

У вівторок, 31 серпня відбулися матчі 1/32 фіналу Кубка України. Клуби УПЛ на цій стадії ще не представлені.

Ігровий день розпочався із сенсації – друголіговий Епіцентр мінімально обіграв Ниву з Тернополя, яка виступає в Першій лізі. Цікаво, що у другому сезоні поспіль Епіцентр вибиває Ниву з Кубка.

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Центральний матч цієї стадії відбувся у дощовому Львові, де місцеві Карпати приймали Волинь – колишню команду Андрія Тлумака. Карпати завершили похід за Кубком України на третій для себе стадії.

Також в цей день Таврія-Сімферополь і Альянс на виїзді розгромили Нікополь та Чернігів відповідно. Обидві команди впевнено крокують в 1/16 фіналу. Гірник-Спорт у Запоріжжі перестріляв місцевий Металург, ВПК-Агро лише в екстра-таймі виявився сильнішим за Балкани, а Буковина з Прикарпаттям дотягнули аж до серії пенальті. Влучніше били івано-франківці – 4:2.

Результати Кубка України 31 серпня

Епіцентр – Нива Тернопіль 1:0

Гол: Барбоса, 28

Балкани – ВПК-Агро 1:3

Голи: Прийомов, 90+4 – Будняк, 47, Куліш, 90+4, Де Паула, 100

Буковина – Прикарпаття 1:1 (2:4 пен.)

Голи: Салбак, 59 – Цюцюра, 33

Нікополь – Таврія-Сімферополь 0:3

Голи: Ковальов, 12, 47, Білокінь, 83

Чернігів – Альянс 1:5

Голи: Порохня, 86 – Карноза, 14, Шмигельський, 34, Агапов, 82, Загинайлов, 89 (пен.), Піднебенний, 90+4

МФК Металург – Гірник-Спорт 2:3

Голи: Могильний, 18, 29 – Ямпіль, 32 (пен.), Яворський, 34, 51

Карпати Львів – Волинь 2:3

Гол: Кожанов, 90+4 (пен.), Галенков, 111 – Сасовський, 56, Ляшенко, 94, Кузнєчіков, 107

ЛНЗ – Олімпік 2:1

Голи: Сторчоус, 74, Галенко, 90 – Білий, 62

Оболонь – Полісся 1:0

Голи: Щебетун, 65