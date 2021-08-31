Игровой день начался с сенсации – второлиговый Эпицентр минимально обыграл Ниву из Тернополя, которая выступает в Первой лиге. Интересно, что во втором сезоне подряд Эпицентр выбивает Ниву из Кубка.

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Центральный матч этой стадии состоялся в дождливом Львове, где местные Карпаты принимали Волынь – бывшую команду Андрея Тлумака. Карпаты завершили поход за Кубком Украины на третьей для себя стадии.

Также в этот день Таврия-Симферополь и Альянс на выезде разгромили Никополь и Чернигов соответственно. Обе команды уверенно шагают в 1/16 финала. Горняк-Спорт в Запорожье перестрелял местный Металлург, ВПК-Агро только в экстра-тайме оказался сильнее Балкан, а Буковина с Прикарпатьем дотянули до серии пенальти. Метко били ивано-франковцы – 4:2.

Результаты Кубка Украины 31 августа

Эпицентр – Нива Тернополь 1:0

Гол: Барбоса, 28

Балканы – ВПК-Агро 1:3

Голы: Приемов, 90+4 – Будняк, 47, Кулиш, 90+4, Де Паула, 100

Буковина – Прикарпатье 1:1 (2:4 пен.)

Голы: Салбак, 59 – Цюцюра, 33

Никополь – Таврия-Симферополь 0:3

Голы: Ковалев, 12, 47, Белоконь, 83

Чернигов – Альянс 1:5

Голы: Порохня, 86 – Карноза, 14, Шмыгельский, 34, Агапов, 82, Загинайлов, 89 (пен.), Небный, 90+4

МФК Металлург – Горняк-Спорт 2:3

Голы: Могильный, 18, 29 – Ямполь, 32 (пен.), Яворский, 34, 51

Карпаты Львов – Волынь 2: 3

Голы: Кожанов, 90 + 4 (пен.), Галенков, 111 – Сасовский, 56, Ляшенко, 94, Кузнецов, 107

ЛНЗ – Олимпик 2:1

Голы: Сторчоус, 74, Галенко, 90 – Белый, 62

Оболонь – Полесье 1:0

Гол: Щебетун, 65