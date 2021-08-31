Ігровий день розпочався із сенсації – друголіговий Епіцентр мінімально обіграв Ниву з Тернополя, яка виступає в Першій лізі. Цікаво, що у другому сезоні поспіль Епіцентр вибиває Ниву з Кубка.
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Центральний матч цієї стадії відбувся у дощовому Львові, де місцеві Карпати приймали Волинь – колишню команду Андрія Тлумака. Карпати завершили похід за Кубком України на третій для себе стадії.
Також в цей день Таврія-Сімферополь і Альянс на виїзді розгромили Нікополь та Чернігів відповідно. Обидві команди впевнено крокують в 1/16 фіналу. Гірник-Спорт у Запоріжжі перестріляв місцевий Металург, ВПК-Агро лише в екстра-таймі виявився сильнішим за Балкани, а Буковина з Прикарпаттям дотягнули аж до серії пенальті. Влучніше били івано-франківці – 4:2.
Результати Кубка України 31 серпня
Епіцентр – Нива Тернопіль 1:0
Гол: Барбоса, 28
Балкани – ВПК-Агро 1:3
Голи: Прийомов, 90+4 – Будняк, 47, Куліш, 90+4, Де Паула, 100
Буковина – Прикарпаття 1:1 (2:4 пен.)
Голи: Салбак, 59 – Цюцюра, 33
Нікополь – Таврія-Сімферополь 0:3
Голи: Ковальов, 12, 47, Білокінь, 83
Чернігів – Альянс 1:5
Голи: Порохня, 86 – Карноза, 14, Шмигельський, 34, Агапов, 82, Загинайлов, 89 (пен.), Піднебенний, 90+4
МФК Металург – Гірник-Спорт 2:3
Голи: Могильний, 18, 29 – Ямпіль, 32 (пен.), Яворський, 34, 51
Карпати Львів – Волинь 2:3
Гол: Кожанов, 90+4 (пен.), Галенков, 111 – Сасовський, 56, Ляшенко, 94, Кузнєчіков, 107
ЛНЗ – Олімпік 2:1
Голи: Сторчоус, 74, Галенко, 90 – Білий, 62
Оболонь – Полісся 1:0
Голи: Щебетун, 65