Кубок України з футболу: результати жеребкування четвертого раунду
В четвертому раунді Кубка України виступлять 16 команд. Саме на цій стадії турніру починають свої виступи клуби УПЛ. В четвер, 17 серпня, відбулося жеребкування цієї стадії турніру.
У четвертому раунді виступлять вісім переможців третього попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (9 – 16 за рейтингом).
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Результати жеребкування
Жеребкування проводилося за географічним принципом (на прохання самих клубів). Команди УПЛ були сіяними, але свої матчі проведуть на виїзді.
- Скала 1911 – Рух
- Агробізнес – Полісся
- Епіцентр – Верес
- ФСК Маріуполь – Колос
- Звягель – Оболонь
- Лівий берег – Чорноморець
- Гірник-Спорт – Металіст 1925
- Вікторія – ЛНЗ
Базовий день матчів – 23 серпня.
У 2023 році ще відбудуться матчі 1/8 фіналу (тут виступлять вісім переможців четвертого етапу та ще вісім клубів УПЛ, які посідали місця з 1 по 8 в минулому сезоні чемпіонату, базовий день матчів – 27 вересня) та чвертьфінальні поєдинки (базовий день матчів – 1 листопада).
Півфінальні поєдинки заплановані на 3 квітня 2024 року. Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.