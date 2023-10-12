Маріуполь – Зоря 0:1

Гол: Волошин, 45+3

У матчі між Маріуполем та Зорею розігрувався останній квиток у чвертьфінал Кубка України з футболу. На папері фаворитом цього протистояння був клуб із Луганська, перемога якому далась дуже нелегко, повідомляє 24 Канал.

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Перші 45 хвилин матчу минали без голів. Нулі на табло тримались весь основний час першого тайму.

У доданий Зоря заробила право на небезпечний штрафний, який у результаті приніс омріяний гол. Харжевський грубо сфолив на Нагнойному поблизу власного штрафного майданчика. Суддя без вагань вказав на стандарт, який взявся пробивати Волошин.

Вікентій потужним ударом із лівої пробив під поперечину воріт Кравцова. Дуже класний постріл вдався Волошину. Футболісти Валерія Кривенцова пішли на перерву із мінімальною перевагою у рахунку 0:1.

Відео голу Зорі

Ця різниця в один гол на користь "мужиків" протрималась увесь другий тайм.

Зоря мінімально обіграла ФСК Маріуполь в 1/8 фіналу Кубка України 0:1 та прямує у чвертьфінал кубкових змагань. Луганський клуб став останнім учасником цієї стадії.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну розіграш Кубка був скасований та повернений лише у поточному сезоні-2023/2024.

Усі чвертьфіналісти Кубка України