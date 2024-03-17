Марусяк показав найкращий результат в історії України на Кубку світу зі стрибків з трампліна

У норвезькому Вікерсунді відбувся черговий етап Кубка світу зі стрибків з трампліна. Він став історичним для України.

Представник Івано-Франківщини Євген Марусяк оновив одразу два національні рекорди на рівні Кубка світу. Розпочалося все ще 15 березня під час кваліфікації, пише 24 Канал.

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Фантастичний етап для українця

24-річний Марусяк у відбірковому раунді встановив рекорд України за дальністю польоту, виконавши стрибок на 223 метри. Це дозволило йому показати дванадцятий результат у кваліфікації.

Змагання мали продовжитися на наступний день, але були перенесені через штормове попередження у Вікерсунді, і, згідно зі змінами в розкладі, складалися з одного раунду, а не двох, як зазвичай.

Вітер залишався сильним і 17 березня, але Євген Марусяк, який святкував 24-річчя днем раніше, зміг впоратися, на відміну від багатьох, з несприятливими погодними умовами та виконав доволі чистий стрибок на 216.5 метрів, за що в сумі набрав 215.4 бали.

Це дозволило Євгену розташуватися на одинадцятому місці у фінішному протоколі, що є історичним рекордом України.

Найкращі результати в історії України на Кубку світу

11. Євген Марусяк (березень 2024, Вікерсунд)

18. Євген Марусяк (квітень 2023, Планіца)

21. Віталій Шумбарець (січень 2010, Саппоро)

22. Євген Марусяк (лютий 2024, Оберстдорф)

25. Євген Марусяк (березень 2024, Тронгейм)

25. Віталій Шумбарець (березень 2009, Планіца)

. За дальністю стрибків Євген Марусяк протягом трьох днів зробив дві найкращі спроби в історії України. Всього ж на його рахунку 11 спроб на понад 200 метрів.