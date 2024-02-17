У кваліфікаційному турнірі взяв участь японський спортсмен Норіакі Касаї. Він повернувся до змагань після трирічної паузи, пише 24 Канал.
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Людина-рекорд
51-річний титулований японець є найстаршим учасником в історії Кубка світу зі стрибків з трампліна. Досвідчений спортсмен дебютував на професійному рівні в далекому 1988 році.
У відборі на великому трампліні Норіакі Касаї виконав стрибок на 106 метрів, за що отримав оцінку 86.5 бала. З цим результатом він посів 45 місце та вперше з 2020 року відібрався до основного етапу Кубка світу, встановивши історичний віковий рекорд.
Дивіться відео стрибка Норіакі Касаї
Зазначимо, що для японця це буде 570-й особистий виступ на основному етапі Кубка світу зі стрибків з трампліна, це також є оновленням рекорду в цьому виді спорту.
Що відомо про Норіакі Касаї
- Дебютував на рівні Кубка світу в 16 років, посівши 31 місце на домашньому етапі в Саппоро
- У 1989 році вперше виступив на чемпіонаті світу.
- Двічі ставав бронзовим призером загального заліку Кубка світу
- На етапах Кубка світу тріумфував 17 разів, востаннє у 2014 році – ще один віковий рекорд (найстарший переможець етапу Кубка світу в історії).
- Рекордсмен за кількістю виступів у стрибках з трампліна на зимових Олімпійських іграх і чемпіонатах світу.
- Перший в історії спортсмен, який брав участь у восьми зимових Олімпійських іграх (з 1992 по 2018 рік), у яких здобув три медалі.