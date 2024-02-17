У кваліфікаційному турнірі взяв участь японський спортсмен Норіакі Касаї. Він повернувся до змагань після трирічної паузи, пише 24 Канал.

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Людина-рекорд

51-річний титулований японець є найстаршим учасником в історії Кубка світу зі стрибків з трампліна. Досвідчений спортсмен дебютував на професійному рівні в далекому 1988 році.

У відборі на великому трампліні Норіакі Касаї виконав стрибок на 106 метрів, за що отримав оцінку 86.5 бала. З цим результатом він посів 45 місце та вперше з 2020 року відібрався до основного етапу Кубка світу, встановивши історичний віковий рекорд.

Дивіться відео стрибка Норіакі Касаї

Зазначимо, що для японця це буде 570-й особистий виступ на основному етапі Кубка світу зі стрибків з трампліна, це також є оновленням рекорду в цьому виді спорту.

Що відомо про Норіакі Касаї