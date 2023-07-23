Спортивне життя в Росії продовжує пробивати дно. Особливо вражають новини з "культурної столиці" країни-терористки Санкт-Петербурга.

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Російські так звані ЗМІ повідомляють про скандальну ситуацію в шаховому клубі "Пєтровская тура". Кілька днів тому члени організації відзначали Міжнародний день шахів.

Подробиці російського алкотрешу

Компанія розписала алкоголь та поводила себе не дуже стримано. На святкуванні був присутній президент клубу Алєксандр Волков та один із викладачів Сєргєй Відякін.

Під час їхньої розмови вчитель попросив у Волкова кар'єрне підвищення, але той віповів відмовою. Схоже, розпаленому алкоголем Сєргєю цього виявилось мало і він штовхнув свого шефа.

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Вчителя доставили у лікарню

Але ж і Алєксандр був далекий від тверезого мислення. У підсумку президент клубу взяв шахову дошку та нею почав бити викладача. Відякіна довелось госпіталізувати.

Як виявилось, вчитель отримав чисельні гематоми та забої, а його вухо було вимушено ампутоване. Також лікарі зафіксували гостре отруєння спиртом. У свою чергу правоохоронні органи затримали президента "Пєтровскої тури", порушивши проти нього кримінальну справу.