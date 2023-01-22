Буде дуже важко: склад України на естафетні гонки Кубка світу з біатлону у Антхольці

У неділю, 22 січня, в італійській Антхольц-Антерсельві відбудуться дві естафети у рамках 6-го Кубка світу з біатлону. Україна визначилась із естафетними четвірками.

Першими на старт вийдуть дівчата. Забійницею збірної України буде Анна Кривонос. Також в естафетну четвірку потрапили дві олімпійські чемпіонки – Юлія Джима та Олена Білосюк. Фінішеркою стане Анастасія Меркушина.

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Склад України на жіночу естафету

11-1. Анна Кривонос

11-2. Юлія Джима

11-3. Олена Білосюк

11-4. Анастасія Меркушина

Початок жіночої естафети в Антхольц-Антерсельві о 12:45 (за київським часом).

Далі прихильники біатлону побачать естафетну боротьбу серед чоловіків. Лідер збірної Артем Прима, за відсутності капітана Дмитра Підручного, розпочне гонку для України.

Завершувати естафету буде Антон Дудченко.

Склад збірної України на чоловічу естафету

9-1. Артем Прима

9-2. Денис Насико

9-3. Богдан Цимбал

9-4. Антон Дудченко

Чоловіки вийдуть на старт естафетної гонки о 15:30 (за Києвом).

Ці дві естафети поставлять крапку на шостому етапі Кубка світу-2022/2023 з біатлону в Антхольц-Антерсельві. Це буде останній етап Кубка світу перед чемпіонатом Європи, який триватиме з 25-го по 29-те січня у швейцарському Ленцерхайде.