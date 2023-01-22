Первыми на старт выйдут девушки. Забойницей сборной Украины будет Анна Кривонос. Также в эстафетную четверку попали две олимпийские чемпионки – Юлия Джима и Елена Белосюк. Финишеркой станет Анастасия Меркушина.
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Состав Украины на женскую эстафету
11-1. Анна Кривонос
11-2. Юлия Джима
11-3. Елена Белосюк
11-4. Анастасия Меркушина
Далее поклонники биатлона увидят эстафетную борьбу среди мужчин. Лидер сборной Артем Прима, в отсутствие капитана Дмитрия Пидручного, начнет гонку для Украины.
Завершать эстафету будет Антон Дудченко.
Состав сборной Украины на мужскую эстафету
9-1. Артем Прима
9-2. Денис Насико
9-3. Богдан Цымбал
9-4. Антон Дудченко
Эти две эстафеты поставят точку на шестом этапе Кубка мира-2022/2023 по биатлону в Антхольце-Антерсельве. Это будет последний этап Кубка мира перед чемпионатом Европы, который продлится с 25 по 29 января в швейцарском Ленцерхайде.