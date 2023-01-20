Лише один українець в очках: Йоханнес Бьо виграв спринт на Кубку світу в Антгольці

20 січня 2023, 18:35
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Норвежець зміг обійти інших скандинавів у боротьбі за золото на італійському етапі. З п'яти українців, які взяли участь, найвище фінішував Артем Прима.

20 січна пройшла чергова гонка з біатлону. В італьйському Антгольц-Антерсельві відбувся спринт на етапі Кубка світу-2023, пише 24 канал.

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На старт серед чоловіків вийшли п'ятеро представників України. З них в очки потрапив лише Артем Прима. Він пройшов дистанцію майже за 25 хвилин та посів 31 місце.

Інші українці опинились поза очковою зоною. Антон Дудченко фінішував 41-им, Денис Насико – 44-им, Тарас Лесюк – 56-им, а Артем Тищенко взяв 86 місце і не відібрався у суботню гонку переслідування.

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Тріумф святкував норвежець Йоханнес Бьо. Попри один промах легендарний спортсмен випередив двох інших скандинавів – Мартіна Понсілуому зі Швеції та свого співвітчизника Стурлу Хольма Лагрейда.

Результати спринту на Кубку світу в Антгольці, Італія:

  1. Йоханнес Бьо (Норвегія)
  2. Мартін Понсілуома (Швеція)
  3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегія)
  4. Роман Реєс (Німеччина)
  5. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)
  6. Емільєн Жаклен (Франція)
  7. Томмазо Джакомель (Італія)
  8. Сімон Едер (Австрія)
  9. Юстус Штрелов (Німеччина)
  10. Фаб'єн Клод (Франція)
Автор: Анатолій Дерека