Лише один українець в очках: Йоханнес Бьо виграв спринт на Кубку світу в Антгольці

Норвежець зміг обійти інших скандинавів у боротьбі за золото на італійському етапі. З п'яти українців, які взяли участь, найвище фінішував Артем Прима.

20 січна пройшла чергова гонка з біатлону. В італьйському Антгольц-Антерсельві відбувся спринт на етапі Кубка світу-2023, пише 24 канал.

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На старт серед чоловіків вийшли п'ятеро представників України. З них в очки потрапив лише Артем Прима. Він пройшов дистанцію майже за 25 хвилин та посів 31 місце.

Інші українці опинились поза очковою зоною. Антон Дудченко фінішував 41-им, Денис Насико – 44-им, Тарас Лесюк – 56-им, а Артем Тищенко взяв 86 місце і не відібрався у суботню гонку переслідування.

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Тріумф святкував норвежець Йоханнес Бьо. Попри один промах легендарний спортсмен випередив двох інших скандинавів – Мартіна Понсілуому зі Швеції та свого співвітчизника Стурлу Хольма Лагрейда.

Результати спринту на Кубку світу в Антгольці, Італія: