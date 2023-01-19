Сестри Меркушини виступатимуть в дуеті: стартлист спринтерської гонки в Антгольці

У четвер, 19 січня, в італійському Антгольці стартує шостий етап Кубка світу з біатлону. Відкриє програму змагань жіноча спринтерська гонка.

Етап Кубка світу в Антгольці стане останнім перед чемпіонатом світу 2023 у Обергофі. У перший день змагань відбудеться жіночий спринт, де Україну представляь п'ятеро біатлоністок.

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У порівнянні з попереднім етапом, гонку пропустять Дар'я Блашко – за станом здоров'я, а також Любов Кип'яченкова, яка не потрапила у заявку.

Натомість вдруге виступить на Кубку світу 18-річна Олександра Меркушина.

Першою на трасу вийде Олена Білосюк, далі за номерами Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос. А останньою з українок вийде на старт Олександра Меркушина.

Стартлист збірної України на жіночий спринт в Антгольці

21. Олена Білосюк

35. Юлія Джима

42. Анастасія Меркушина

59. Анна Кривонос

83. Олександра Меркушина

Жіноча спринтерська гонка у італійському Антгольці розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Зазначимо, що шостий етап Кубка світу в Антгольці триватиме з 19 по 22 січня. У програмі змагань спринтерські гонки, персьюти, а також естафети.

Розклад етапу Кубка світу в Антгольці