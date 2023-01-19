Етап Кубка світу в Антгольці стане останнім перед чемпіонатом світу 2023 у Обергофі. У перший день змагань відбудеться жіночий спринт, де Україну представляь п'ятеро біатлоністок.
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У порівнянні з попереднім етапом, гонку пропустять Дар'я Блашко – за станом здоров'я, а також Любов Кип'яченкова, яка не потрапила у заявку.
Натомість вдруге виступить на Кубку світу 18-річна Олександра Меркушина.
Першою на трасу вийде Олена Білосюк, далі за номерами Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос. А останньою з українок вийде на старт Олександра Меркушина.
Стартлист збірної України на жіночий спринт в Антгольці
- 21. Олена Білосюк
- 35. Юлія Джима
- 42. Анастасія Меркушина
- 59. Анна Кривонос
- 83. Олександра Меркушина
Зазначимо, що шостий етап Кубка світу в Антгольці триватиме з 19 по 22 січня. У програмі змагань спринтерські гонки, персьюти, а також естафети.
Розклад етапу Кубка світу в Антгольці
- 19 січня (четвер), 15:30. Спринт, жінки (7.5 км)
- 20 січня (п'ятниця), 15:30. Спринт, чоловіки (10 км)
- 21 січня (субота), 14:00. Гонка переслідування, жінки (10 км)
- 21 січня (субота), 16:00. Гонка переслідування, чоловіки (12.5 км)
- 22 січня (неділя), 12:45. Естафета, жінки
- 22 січня (неділя), 15:30. Естафета, чоловіки