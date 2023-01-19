Этап Кубка мира в Антхольце станет последним перед чемпионатом мира 2023 в Оберхофе. В первый день соревнований состоится женский спринт, где Украину представят пятеро биатлонисток.
Читайте также Легендарные сестры Семеренко празднуют день рождения: чем запомнились украинские биатлонистки
По сравнению с предыдущим этапом, гонку пропустят Дарья Блашко – по состоянию здоровья, а также не попавшая в заявку Любовь Кипяченкова.
Второй раз выступит на Кубке мира 18-летняя Александра Меркушина.
Первой на трассу выйдет Елена Белосюк, далее по номерам Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос. А последней из украинок выйдет на старт Александра Меркушина.
Стартлист сборной Украины на женский спринт в Антхольце
- 21. Елена Белосюк
- 35. Юлия Джима
- 42. Анастасия Меркушина
- 59. Анна Кривонос
- 83. Александра Меркушина
Отметим, что шестой этап Кубка мира в Антхольце продлится с 19 по 22 января. В программе соревнований спринтерские гонки, персьюты, а также эстафеты.
Расписание этапа Кубка мира в Антхольце.
- 19 января (четверг), 15:30. Спринт, женщины (7.5 км)
- 20 января (пятница), 15:30. Спринт, мужчины (10 км)
- 21 января (суббота), 14:00. Гонка преследования, женщины (10 км)
- 21 января (суббота), 16:00. Гонка преследования, мужчины (12.5 км)
- 22 января (воскресенье), 12:45. Эстафета, женщины
- 22 января (воскресенье), 15:30. Эстафета, мужчины