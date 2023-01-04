Під питанням виступ олімпійської чемпіонки: хто представить Україну в жіночому спринті в Поклюці

У четвер, 5 січня, у словенській Поклюці стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону 2022/23. Програму змагань відкриє жіноча спринтерська гонка на 7,5 кілометрів.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував стартлист на першу гонку Кубка світу в 2023 році. Склад збірної України не зазнав змін у порівнянні з етапом у Ансі. Проте, цілком можливо, що гонку пропустить титулована українська біатлоністка.

Читайте також Україна вперше за останні 6 років виступить на Універсіаді: визначено склад збірної з біатлону

Як зазначає Суспільне Спорт з посиланням на коментар тренера збірної України Олександра Кравченка, участь у спринті Олени Білосюк під питанням. Олімпійська чемпіонка 2014 застудилася напередодні новорічних свят і ще повністю не відновилася.

Проте Білосюк потрапила до стартового листа спринтерської гонки під номером 95.

Склад збірної України на спринт

4. Анастасія Меркушина

7. Юлія Джима

44. Дар'я Блашко

69. Анна Кривонос

95. Олена Білосюк

Жіноча спринтерська гонка в Поклюці розпочнеться 5 січня о 15:20 за київським часом.

Нагадаємо, що на попередніх трьох етапах Кубка світу найкращий результат у спринті серед українок показала Олена Білосюк. Вона фінішувала 29-ю на етапі в Ансі.

Програма четвертого етапу Кубка світу в Поклюці